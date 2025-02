Inter, che vantaggio! La Fiorentina con soli 15 giocatori: non può schierare 5 acquisti

La Fiorentina parte con uno svantaggio notevole di uomini per la sfida di giovedì contro l'Inter. La squadra di Palladino, infatti, non potrà schierare gli acquisti del mercato invernale per il recupero della 14ª giornata di campionato. Da regolamento, essendo il match al Franchi un continuo della gara dell'1 dicembre scorso, non potrà vedere in campo giocatori tesserati dopo quella data.

Gli allenatori potranno schierare solo i giocatori che erano nelle note ufficiali di quella gara, senza quelli che sono stati nel frattempo ceduti (Christensen, Quarta, Kayode, Ikoné, Sottil e Kouamé). Non potranno giocare gli acquisti invernali: Valentini (anche lui ceduto, in prestito al Verona), Folorunsho, Pablo Marì, Ndour, Fagioli e Zaniolo per la Fiorentina, Zalewski per l'Inter. Per quanto riguarda invece Comuzzo, ammonito contro il Genoa, sarà al suo posto regolarmente e salterà la prossima sfida a San Siro tra i nerazzurri e i viola.