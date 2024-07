Inter, domani Zielinski in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra: lo spoiler del club

Il centrocampista polacco sarà uno dei giocatori sicuramente impegnati nell'amichevole contro la Pergolettese in programma ad Appiano Gentile.

Domani Piotr Zielinski scenderà in campo in una partita con la maglia dell'Inter per la prima volta. Il centrocampista polacco sarà uno dei giocatori sicuramente impegnati nell'amichevole contro la Pergolettese in programma ad Appiano Gentile. In attesa dei primi minuti interisti dell'ex Napoli arrivato a parametro zero, l'Inter ha pubblicato sui propri profili social un video con alcune immagini dei primi allenamenti di Zielinski agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Zielu è sbarcato ad Appiano giovedì 18, insieme all'altro rientrante dagli Europei Asllani, e ha cominciato subito a lavorare con il resto dei nerazzurri presenti nel ritiro. Domani il test contro la Pergolettese sarà la chance di vederlo ulteriormente in azione.