Inter, Farris: “Molta delusione, stiamo pagando sul piano fisico e mentale. Dobbiamo ripartire”

Il vice-allenatore dell’Inter Massimiliano Farris parla così ai microfoni di Inter TV dopo il match pareggiato oggi per 2-2 in casa del Parma: “Stiamo pagando qualcosa dal punto di vista fisico e mentale, la squadra aveva avuto la possibilità di portarsi sul 2-0, dovevamo evitare di dare al Parma la scintilla per riaprire la gara. La squadra poi è risalita, ha provato a cercare la vittoria. È chiaro che contro una squadra come il Parma ti esponi, ma restiamo comunque padroni del nostro futuro. I ragazzi erano molto delusi a fine secondo tempo tempo, avevamo giocatori che non erano al meglio e non possiamo permetterci delle ricadute. Ora dobbiamo cercare di ripartire subito".

Sul secondo tempo: “Il calo naturale non ci doveva essere, abbiamo giocato contro squadre molto fisiche, in questo momento le energie non sono al 100% e si rischia di pagare qualcosa nel secondo tempo".

Chiosa sul centrocampo inedito: "Non avendo Barella e sapendo di avere un solo centrocampista abbiamo lasciato fuori Frattesi che poteva darci fisicità, sicuramente la prova è stata positiva, dobbiamo ripartire, abbiamo preso un punto ma ripartiamo con grande energia”.