Inter, fatta per Perez: il difensore 2006 arriva dal Betis

L'Inter ha chiuso l'acquisto di Alex Perez dal Real Betis. A riferirlo è il portale spagnolo Relevo, secondo il quale la formula del trasferimento del difensore

L'Inter ha chiuso l'acquisto di Alex Perez dal Real Betis. A riferirlo è il portale spagnolo Relevo, secondo il quale la formula del trasferimento del difensore classe 2006 in maglia nerazzurra sarà il prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 500.000 euro e bonus legati alle presenze, ai quali si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Alex Perez rinnoverà il suo contratto attualmente in scadenza nel 2025 per poi sbarcare ad Appiano: settimana prossima sono previste infatti le visite mediche con la Beneamata.