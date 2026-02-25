Inter, il ko pesa sui conti: mancano 65mln rispetto all'anno scorso. Serve cessione di un big?

L'eliminazione anticipata dell'Inter dalla Champions League pesa sui conti nerazzurri. Il club infatti chiude con il ko agli spareggi a poco più di 71 milioni di euro il proprio percorso europeo in stagione. Una cifra che, fino a due anni fa, non sarebbe stata neanche cosi bassa, ma che lo diventa in virtù del nuovo formato della competizione, i cui benefici economici erano stati ben evidenti al termine dalla scorsa stagione.

In particolare, al netto dell'amarezza per l'epilogo in finale con il PSG, I'Inter aveva chiuso la scorsa Champions con un incasso complessivo da circa 136 milioni di euro: la differenza è di 65 milioni. Soldi ai quali sono da aggiungere anche i mancati incassi da botteghino che l'anno scorso, dagli ottavi in poi, avevano portato nelle casse una media di 9 milioni a partita (quindi 27 considerando ottavi, quarti e semifinali). Insomma per tutti questi motivi probabilmente in estate potrebbe anche essere necessario sacrificare un big.