Inter in ansia per Lautaro: le sue condizioni dopo l'infortunio

Con o senza Lautaro Martinez con l'Udinese? Questo il primo quesito che si pone l'Inter in vista del rientro in campo dopo la sosta. Il capitano nerazzurro era partito alla volta del Sudamerica per gli impegni con la Nazionale argentina per le gare con Uruguay e Brasile. Ieri il comunicato dell'Albiceleste circa l'infortunio del Toro: "Lautaro Martinez sarà assente per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro".

Un problema muscolare quindi per il capitano, secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Gazzetta dello Sport c'è il sospetto che quell'affaticamento accusato dopo la partita con l'Atalanta prima della sosta sia diventata un'elongazione anche di lieve entità. Al ritorno in Italia, in questo fine settimana, l'attaccante sarà sottoposto a tutti gli esami del caso per stabilire l'entità dell'infortunio.