Inter, Inzaghi fa la conta degli assenti: out 5 big contro il Torino

Tante assenze per l'Inter nella sfida di Torino. Prova a fare la conta degli assenti l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: E quindi Lautaro e Frattesi, che non fosse stato per l’importanza del match certamente avrebbero dato forfait martedì. L’argentino ora sì che avrà tempo per curare la sua coscia sinistra: niente Torino e un lavoro personalizzato che durerà qualche giorno, non è escluso anche oltre la Lazio. Pure Frattesi dovrebbe andare oltre Torino: lo sforzo dell’altra sera non è stato banale e vanno valutati bene i rischi di un altro impiego a pochi giorni di distanza.

Da gestire c’è poi la larga sezione che riguarda i giocatori molto affaticati. Il gruppo è guidato da Thuram, Bastoni e Mkhitaryan. L’attaccante non è al top della forma e s’è visto anche martedì, pur dentro una partita in cui comunque è riuscito ad essere decisivo. Ha bisogno di ritrovare lo spunto, in diverse fasi del match è apparso appannato. Bastoni e Micki poi sembrano aver pagato più degli altri lo sforzo col Barcellona e dovrebbero entrambi saltare l’impegno di Torino: