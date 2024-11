Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: turnover contro l'Arsenal in Champions

Dopo aver schierato i titolari contro il Venezia domenica sera, il tecnico nerazzurro vuole far rifiatare qualcuno in vista del big match contro la capolista.

L'Inter attende a San Siro l'Arsenal per la sfida Champions di domani. L'avversario è di quelli da non sottovalutare, ma domenica a Milano arriva il Napoli e quindi Simone Inzaghi contro l'Arsenal sembra orientato ad effettuare un robusto turnover. Dopo aver schierato i titolari contro il Venezia domenica sera, il tecnico nerazzurro vuole far rifiatare qualcuno in vista del big match contro la capolista.

In difesa dovrebbe riposare Bastoni, uscito anzitempo contro il Venezia causa crampi, al suo posto Bisseck. Al centro confermato De Vrij, Acerbi appena recuperato andrà solo in panchina, il nazionale italiano è pronto a giocare titolare domenica contro il Napoli. Sul centrodestra agirà Pavard. A centrocampo a riposo due titolarissimi: Barella e Dimarco, al loro posto il rientrante Calhanoglu e Darmian con Dumfries a destra, completano la mediana Frattesi e Zielinski. Turnover anche in attacco, dove accanto al capitano Lautaro Martinez dovrebbe giocare Taremi e non Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.