Inter, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: le ultime sulle condizioni di Thuram

Buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi in vista di una delle sfide più importanti della stagione. I nerazzurri, tornati a un solo punto dalla capolista Napoli dopo la vittoria (con tanto di rivincita) nel posticipo contro la Fiorentina, potranno quasi sicuramente fare affidamento su Marcus Thuram per la sfida di domenica sera contro la Juventus. Un Derby d'Italia mai come stavolta da vincere e da affrontare al gran completo per evitare di complicarsi i piani e rincorrere affannosamente la squadra di Antonio Conte.

Come riporta il Corriere dello Sport, il cambio forzato di lunedì sera - dopo pochi minuti - aveva messo a rischio la presenza del francese contro i bianconeri e fatto temere il peggio. Invece l'ex giocatore del Borussia M'Gladbach sarà presente e si ritroverà di nuovo contro suo fratello Khephren, facendo coppa in attacco con capitan Lautaro Martinez con l'obiettivo di segnare quel gol che è mancato nelle ultime due giornate di campionato e che gli permetterebbe di tornare in lizza per il titolo di capocannoniere.

Thuram, a quanto sembra, contro la Fiorentina ha dovuto lasciare il campo per una semplice contusione alla caviglia sinistra. Soltanto una botta che andrà smaltita con il passare dei giorni; per questo motivo non dovrebbero esserci problemi per il completo recupero.