Ufficiale Inter-Juventus, le formazioni: c'è Zielinski come regista! Out Yildiz

È il derby d'Italia, è la gara più giocata nella storia del calcio italiano. Alle 18, Inter e Juventus si sfideranno sul manto erboso dello stadio Meazza in San Siro. Sarà la gara numero 252 in partite ufficiali tra le due storiche finali: fischio d'inizio affidato all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Simone Inzaghi sceglie, complice la forma non ottimale di Asllani, Zielinski in cabina di regia. Dumfries vince il ballottaggio con Darmian sulla destra, idem Pavard su Bisseck in difesa. Per il resto, torna la formazione tipo con Thuram e Lautaro a guidare l'attacco.

Thiago Motta rinuncia a sorpresa a Yildiz: Conceicao, Fagioli e Weah alle spalle di Vlahovic. Cambiaso terzino destro, con Cabal a sinistra: Savona in panchina come Gatti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Weah; Vlahovic. Allenatore: Motta.