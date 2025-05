Ultim'ora Inter, l'Al-Hilal piomba su Inzaghi: offerta choc, le parti si danno appuntamento

Una notizia dell'ultim'ora fa tremare l'ambiente Inter: gli arabi dell'Al-Hilal piombano sul tecnico Simone Inzaghi, stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport. Il club saudita avrebbe presentato un'offerta choc dal punto di vista economico - intorno ai 20 milioni netti di ingaggio all'anno - dettata dal forte desiderio del presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel di portare l'allenatore nerazzurro a Riad.

Simone Inzaghi non avrebbe respinto le avances, anzi. Secondo i media arabi, il tecnico di Piacenza avrebbe già mandato un suo emissario in loco per un viaggio esplorativo, avendo preso lui stesso appuntamento per incontrare di persona il club dopo la finale di Champions League. Sempre stando a quanto riferiscono dall'Arabia, Inzaghi si sarebbe convinto della proposta - ritenuta irrifiutabile - e sarebbe pronto a prendere il posto dell'esonerato Jorge Jesus per il Mondiale per Club di luglio.