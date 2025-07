Bologna, aumenta la concorrenza per Ndoye: rinforzo importante per le fasce d'attacco

Dopo Ciro Immobile, il Bologna è pronto ad accogliere una vecchia conoscenza del campionato italiano. Federico Bernardeschi, infatti, è appena arrivato all'Isokinetic Medical Centre di Casteldebole per iniziare le visite mediche col club rossoblù (in calce all'articolo le immagini del calciatore, ndr). Nei giorni scorsi, a margine della presentazione dello stesso Ciro Immobile, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci aveva parlato in termini abbastanza chiari dell'arrivo in rossoblù di Bernardeschi: "Siamo ai dettagli, una volta sistemati quelli potremmo considerare l'operazione conclusa. Manca poco".

Oggi, dunque, è arrivata la conferma che tutti si aspettavano, con l'esterno offensivo classe 1994 sbarcato in Italia per sostenere le visite mediche di rito, firmare il suo nuovo contratto e dare così il via alla nuova avventura col Bologna dopo l'addio al Toronto Fc, club con cui ha messo insieme in tre anni di militanza un totale di 88 presenze con all'attivo 25 gol e 13 assist per i compagni. L'esterno, ex fra le altre di Fiorentina e Juventus, già nei giorni scorsi aveva pattuito con i dirigenti rossoblù i termini economici e temporali del suo accordo: dopo le visite mediche, Bernardeschi metterà nero su bianco un nuovo contratto che avrà durata biennale, con opzione per la terza stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.