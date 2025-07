Ufficiale Inter, Arnautovic riparte dalla Serbia: ha firmato con la Stella Rossa

Marko Arnautovic riparte dalla Serbia. L'attaccante austriaco di 36 anni, salutata l'Inter al termine del proprio contratto e in assenza di rinnovo, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Stella Rossa. L'annuncio è arrivato direttamente dal club con sede a Belgrado, dopo aver firmato un contratto biennale e valido fino al 2027. Di seguito il comunicato.

"Il Fudbalski klub Crvena zvezda ha il grande piacere di informare il pubblico dei tifosi della Stella Rossa che Marko Arnautović è il nuovo rinforzo della squadra. L’esperto attaccante della Nazionale austriaca, giocatore di livello mondiale, ha firmato un contratto con la Stella Rossa valido fino al 2027 e indosserà il numero 89.

Marko Arnautović è nato il 19 aprile 1989 a Vienna. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del club austriaco Floridsdorfer, per poi continuare la sua crescita nelle giovanili dell’Austria Vienna e del Rapid, affermandosi successivamente con la maglia del Twente in Olanda. Le sue ottime prestazioni nel campionato olandese gli hanno aperto le porte dell’Inter nel 2009, dove ha lavorato con il leggendario allenatore José Mourinho, trascorrendo una stagione in prestito.

Successivamente ha proseguito la carriera nel Werder Brema, dove è diventato un titolare fisso e si è costruito la reputazione di attaccante affidabile. Sono poi seguiti i trasferimenti in Premier League, prima allo Stoke City nel 2013, e poi al West Ham quattro stagioni dopo, dove ha offerto alcune delle migliori prestazioni della sua carriera.

Dal 2019 al 2021 ha giocato in Cina per lo Shanghai SIPG. È poi tornato in Europa, rafforzando le fila del Bologna, dove ha collaborato con Siniša Mihajlović.

Conosciuto per la sua eccezionale forma fisica, ottima tecnica e fiuto del gol, Arnautović ha ricevuto una nuova chiamata dall’Inter, con cui ha vinto la Serie A. Con la Nazionale austriaca ha disputato oltre 100 partite, partecipando a numerose grandi competizioni, tra cui gli Europei del 2016, 2021 e 2024.

L’arrivo di Arnautović rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni della Stella Rossa per la prossima stagione. La sua esperienza ai massimi livelli europei e la sua mentalità vincente contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’identità della Stella Rossa sia in campo che fuori".