Inter su Xavi Simons, ma l'olandese apre al Chelsea: contatti stretti

L’Inter ha incontrato un primo ostacolo nella corsa a Xavi Simons, giovane talento olandese attualmente in forza al Lipsia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i nerazzurri avrebbero avviato contatti diretti con l’agente del giocatore, Ali Barat, sotto la supervisione del direttore sportivo Piero Ausilio. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano, Simons avrebbe espresso una chiara preferenza per il Chelsea, aprendo così a un suo possibile trasferimento in Premier League. Il club londinese ha già avviato discussioni positive con l’entourage del calciatore e ha in programma un incontro ufficiale con il Lipsia, previsto per martedì. L’unico ostacolo attuale per i Blues potrebbe essere la necessità di liberare spazio in rosa, come nel caso di Nico Jackson. Intanto, anche l’Arsenal segue da vicino il fantasista olandese, ma resta concentrato sull’acquisto di Viktor Gyokeres e sullo snellimento della rosa.

Nato ad Amsterdam il 21 aprile 2003, Xavi Simons ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Barcellona, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain nel 2019. Nonostante le alte aspettative, al PSG ha trovato poco spazio, collezionando solo 11 presenze. La svolta è arrivata con i prestiti: prima al PSV, dove ha messo in mostra tutto il suo talento, poi al Lipsia, dove ha vissuto una stagione brillante con 15 gol e 19 assist in 60 presenze. Oggi è un punto fermo della nazionale olandese, con 24 presenze e 3 gol, e rappresenta uno dei profili più ricercati del calciomercato europeo. La sua scelta di privilegiare il Chelsea potrebbe rimescolare le carte per l’Inter, che dovrà ora valutare alternative se vuole rinforzare il reparto offensivo con un profilo di fantasia, giovane e già esperto in campo internazionale.