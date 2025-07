Inter, spunta l'alternativa a Lookman: i nerazzurri guardano in Germania

L'Inter è su Xavi Simons del RB Lipsia. Il club nerazzurro cerca un colpo pesante in attacco e non ha solo Ademola Lookman dell'Atalanta nel mirino: come raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è stato un contatto diretto, e sono tuttora in corso col ds Piero Ausilio, con il super agente Ali Barat per il talento del club tedesco.

Simons vede terminare il proprio contratto tra due stagioni e il RB Lipsia non vorrebbe portarlo a un anno dalla scadenza, per questo la cessione è possibile anche adesso per provare a non perdere un capitale importante.