Inter, Mkhitaryan avvisa il Napoli: "Abbiamo tutto per arrivare in fondo a tutte le competizioni"

Henrikh Mkhitaryan è uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter non rinuncia mai all'armeno, che, come spiega a Sky Sport, ricambia la stima che il piacentino ha nei suoi confronti: "Mi ha migliorato tantissimo da quando sono arrivato all'Inter e lo fa vedere con le partite che stiamo facendo, sta ancora cambiando nel modo giusto, vuole imparare. Ho avuto tanti allenatori e ognuno è diverso. Magari uno pensa che essendo più amico farà del bene al calciatore, un altro pensa di mantenere la distanza per marcare la differenza dei ruoli. Non posso dire che un modo è giusto e l'altro no, ma Inzaghi sta facendo benissimo e merita senza dubbio di essere dove sta adesso".

Siete contenti di quanto fatto?

"Al momento non siamo arrivati nessuna parte, stiamo andando verso i nostri obiettivi, ma il cammino è ancora lungo. Pensiamo solo all'Udinese, poi faremo lo stesso con le altre. Ovviamente abbiamo altri due mesi da giocare, non andiamo troppo avanti, ma stiamo preparandoci per la fine del campionato".

Volete vincere tutto?

"Siamo capaci di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tutti noi sogniamo in grande, se lo stai facendo allora ci puoi arrivare. Non sarà facile, tutti vogliamo vincere, ma andando avanti piano, piano possiamo arrivare dove vogliamo".