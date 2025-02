Inter, nuovo rinforzo per l'anno prossimo: appena finite le visite mediche

Visite appena terminate per Petar Sucic, nuovo centrocampista dell'Inter. Il bosniaco naturalizzato croato, che si legherà ai nerazzurri a fine campionato, ma in tempo per partecipare al mondiale per club - durante la finestra di trasferimenti da dieci giorni a inizio giugno introdotta proprio per questo motivo - è atterrato questa mattina a Milano da Zagabria. Una volta terminato il classico di iter di visite e firme, rientrerà in Croazia dove giocherà fino a fine stagione.

Le cifre e i dettagli

Sucic, classe 2003, arriverà dalla Dinamo Zagabria. L’Inter verserà al club croato 14 milioni di euro, più 2.5 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita del centrocampista. Che sarà ovviamente valutato da Inzaghi, ma nelle idee della dirigenza dovrebbe andare a prendere il posto di Frattesi, in caso di cessione in estate, ma potrebbe anche ricoprire altri ruoli grazie alla sua duttilità. A scriverlo è TMW.