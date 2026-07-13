Inter, pessimismo per il tesseramento di Khalaili: il club già valuta l'alternativa

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Salvo clamorosi colpi di scena, il 21enne israeliano farà quindi ritorno al club belga

L'Inter rischia di veder sfumare l'acquisto di Anan Khalaili ancora prima dell'inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno classe 2005 dell'Union Saint-Gilloise non avrebbe superato l'iter delle visite mediche, con alcune criticità emerse negli accertamenti che gli impedirebbero di ottenere l'idoneità agonistica. Salvo clamorosi colpi di scena, il 21enne israeliano farà quindi ritorno al club belga, che avrebbe dovuto incassare circa 25 milioni di euro più bonus dalla cessione ai nerazzurri.

Colpo di scena Khalaili: pronta l'alternativa Douè

L'Inter, nel frattempo, si è già messa al lavoro per individuare un'alternativa. Il nome in cima alla lista è quello di Guela Doué, esterno dello Strasburgo e della nazionale della Costa d'Avorio, fratello di Désiré Doué. Il profilo del 23enne era già stato valutato dalla dirigenza nerazzurra come possibile alternativa a Khalaili prima dell'avvio della trattativa con il talento dell'Union Saint-Gilloise