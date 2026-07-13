Mercato in uscita, la lista degli esuberi: Allegri vuole un faccia a faccia con 5 azzurri

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Napoli, Manna prepara le cessioni: Allegri valuterà i big durante il ritiro di Dimaro.

Le operazioni in uscita saranno decisive per consentire al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. Come riporta Il Roma, il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato nella gestione di diversi calciatori destinati a lasciare Castel Volturno nel corso dell'estate. Tra i nomi in bilico figurano Luis Hasa, Alessio Zerbin, Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Cyril Ngonge e Giuseppe Ambrosino, con il club azzurro al lavoro per individuare le soluzioni migliori per ciascun giocatore.

Allegri valuterà i big durante il ritiro di Dimaro

Parallelamente alle cessioni, ci sono alcuni profili di primo piano che saranno osservati da vicino da Massimiliano Allegri nel corso del ritiro estivo. Prima di prendere decisioni definitive, il nuovo tecnico del Napoli intende confrontarsi personalmente con Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Lorenzo Lucca e Noa Lang, valutandone motivazioni, condizione e ruolo all'interno del nuovo progetto tecnico. Il ritiro di Dimaro sarà quindi fondamentale anche per definire il futuro di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.