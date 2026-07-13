Napoli-Rabiot, la madre-agente frena il trasferimento: il motivo

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Napoli-Rabiot, la madre-agente frena: pesa la concorrenza a centrocampo.

L'ipotesi di vedere Adrien Rabiot con la maglia del Napoli resta sul tavolo, ma la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri continua a considerare il centrocampista francese una priorità per rinforzare la mediana, forte del rapporto costruito negli anni alla Juventus. Tuttavia, oltre agli aspetti economici, emerge un elemento che rischia di rallentare sensibilmente l'operazione.

La concorrenza a centrocampo spaventa l'entourage del francese

A frenare il possibile approdo di Rabiot al Napoli sarebbe infatti la madre e agente del calciatore, Véronique Rabiot. Secondo il quotidiano, l'entourage del francese ritiene che in azzurro la concorrenza a centrocampo sia troppo elevata, con Frank Anguissa e Scott McTominay già punti fermi della squadra. Il timore è che Rabiot non possa avere la certezza di un posto da titolare, uno scenario che non entusiasma né il giocatore né chi ne cura gli interessi. Dopo penultima stagione al Marsiglia, l'obiettivo della famiglia Rabiot resta quello di scegliere un progetto che garantisca continuità e un ruolo centrale fin dal primo giorno.