Ultim'ora Inter, primo colpo estivo: fatta per Luis Henrique dell'OM. Le cifre

Luis Henrique sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter: accordo trovato con il Marsiglia e operazione in via di definizione. Il brasiliano sarà il primo rinforzo per Inzaghi già a partire dal Mondiale per Club. Il calciatore ha già dato il suo ok ai nerazzurri che ora hanno anche l’accordo verbale con il Marsiglia.

La trattativa è in dirittura d’arrivo, si stanno limando i dettagli finali, per un’operazione da 23 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili (legati al percorso in Champions dell’Inter). Nei prossimi giorni verrà formalizzato il tutto con l’apertura della finestra extra di mercato che permetterà al club nerazzurro di ufficializzare l’arrivo di Luis Henrique. Lo scrive Gianluca di Marzio.