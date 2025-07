Milan in ritardo sul mercato dei terzini: ora prova a stringere per due profili dall'estero

vedi letture

Il Milan si prepara ad accogliere tre nuovi acquisti in vista della prossima stagione. La società, con l'ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ha mostrato ambizione e soprattutto la volontà di cancellare quanto accaduto l'anno scorso con la mancata qualificazione per le competizioni europee. Fra le mosse che il club di via Aldo Rossi farà in queste ore ce n'è una relativa ad Ardon Jashari che è molto vicino a vestire la maglia rossonera.

Per quanto riguarda invece la difesa l’obiettivo è sempre fisso su Pervis Estupinan. Il terzino del Brighton è stato designato come il sostituto di Theo Hernandez, la cui partenza ha lasciato un vuoto sulla corsia di sinistra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto al rilancio per il giocatore arrivando ad offrire 15 milioni di euro e dimostrando di voler fare sul serio.

Una volta messi a segno i due colpo in entrata, Igli Tare si concentrerà poi sulla fascia destra. Anche in questo caso l’obiettivo è ben chiaro e si chiama Marc Pubill di proprietà dell’Almeria. Vedremo quali saranno le mosse per poter convincere la formazione spagnola a cedere il 22enne difensore.