Inter, si fa male Bastoni: condizioni da monitorare in vista di Arsenal e Napoli

vedi letture

Durante il posticipo contro il Venezia infortunio in casa l’Inter con Simone Inzaghi che è stato costretto a sostituire Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla gamba al 70' dopo un contrasto con Oristanio.

Nelle prossime ore si attendono gli aggiornamenti, il giocatore sarà sottoposto ad esami per verificare se ci sia un danno muscolare e per stimare gli eventuali tempi di recupero. Da capire se il centrale della Nazionale sarà a disposizione per le prossime sfide contro Arsenal in Champions e Napoli i campionato.