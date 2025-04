Inter stanca, Inzaghi corre ai ripari: giorno di riposo dopo il ko nel derby

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Giornata senza allenamenti per l'Inter. Dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, oggi la squadra nerazzurra ha infatti avuto una giornata di riposo, ad eccezione dei giocatori alle prese con infortuni: Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries hanno svolto lavoro individuale ad Appiano Gentile, mentre domani il resto della rosa di Simone Inzaghi inizierà la preparazione verso la sfida di domenica contro la Roma.

Thuram difficilmente sarà disponibile per il match contro la Roma, con l'obiettivo di recuperarlo in vista dell'andata di Champions League contro il Barcellona. Per Dumfries e Zielinski, invece, c'è la possibilità di una convocazione già per la partita contro i giallorossi, ma essendo reduci da lunghi periodi di inattività, potranno eventualmente scendere in campo solo per uno spezzone di gara. (ANSA).