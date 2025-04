Ufficiale Inter, tegola per Inzaghi: infortunio muscolare per Thuram, salta il Bologna

Finito per stendersi sul manto erboso di San Siro dopo oltre 90 minuti di sofferenza e sacrificio per difendere il vantaggio complessivo sul Bayern Monaco e agguantare il pass per la semifinale di Champions League, Marcus Thuram nella mattinata odierna ha sostenuto delle visite mediche, come comunicato dall'Inter tramite comunicato ufficiale.

"Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".