Inter, Zielinski: “Che onore! Club prestigioso, tifosi fantastici e stadio bellissimo”

È stato ufficializzato oggi il trasferimento di Piotr Zielinski all'Inter. Il centrocampista polacco ex Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Sicuramente sono molto contento perché arrivo in una delle squadre più forti al mondo, è un onore e non vedo l'ora di iniziare".

Quanto è stimolante arrivare in una squadra e un centrocampo che gioca così? "Il centrocampo è una forza della squadra, cercherò di dare il mio contributo per renderla più forte".

Hai affrontato l'Inter tante volte, cosa ti ha colpito? "Contro l'Inter erano sempre partite durissime, squadra ben organizzata con tantissima qualità. Pressano benissimo, appena perdevano palla erano subito lì per riprenderla. Questa è stata una chiave, oltre alla qualità generale della squadra".

Quanto sarà utile la conoscenza del calcio italiano? "Tanto, sono in Italia da 12 anni e sono contento di continuare qua".

Sei il primo polacco della storia dell'Inter, quanto ti rende orgolioso? "Sono orgogliosissimo, sono il primo a vestire questa maglia prestigiosa e darò tutto per ottenere risultati prestigiosi".

Cosa vuoi dire ai tifosi? "Cercherò di dare tutto per renderli felici, lo stadio è uno dei più belli d'Italia e farò di tutto per portare altri trofei al club"