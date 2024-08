Inter, Zielinski salta l'esordio: non ha recuperato dai problemi muscolari

Piotr Zielinski non ci sarà nella prima di campionato. Il centrocampista polacco, che ha accusato alcuni fastidi muscolari durante l'amichevole contro il Pisa, terminata 1-1, non sarà della partita in occasione di Genoa-Inter, in programma sabato 17 agosto alle 18:30.

Secondo quanto appurato dai colleghi di Fcinter1908,Piotr Zielinski non recupera per il match del Ferraris di Marassi. L’obiettivo è fissato per la gara contro il Lecce della seconda giornata, in programma il 24 agosto alle 20:45 a San Siro.