Inzaghi glissa sul rinnovo: “Sto benissimo all'Inter, ma non è il caso di parlarne ora"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Inter-Bayern Monaco, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha glissato ad una domanda sul futuro: "Non penso che sia il momento, posso solo dire che sono molto felice all'Inter e nelle scelte sarà sempre il parametro più importante per me. Poi non credo sia il caso di parlare ora del futuro di Inzaghi: con la società c'è un grandissimo rapporto, tra un mese e mezzo ne riparleremo con grandissima tranquillità".