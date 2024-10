Juric, De Rossi o un terzo nome: la Roma è una polveriera, ma il club smentisce cambi

Nessun ribaltone, almeno per adesso, ma a Trigoria la sensazione è che si navighi a vista.

Secondo quanto riportato dall'edizione locale de La Repubblica, la dirigenza continua a smentire qualsiasi tipo di cambio in corsa. Nessun ribaltone, almeno per adesso, ma a Trigoria la sensazione è che si navighi a vista.

Le idee del tecnico probabilmente sono giuste, ma non ha tempo di lavorare, di studiare e adattarsi a una realtà che è più grande di quelle a cui era abituato. I Friedkin sono contestati, ma vogliono calmare la piazza e non è da escludere facciano un tentativo estremo riportando la bandiera sulla panchina giallorossa.

Un altro intervento potrebbe essere la nomina di un amministratore delegato italiano e che conosca l'ambiente, ma tutte sembrano essere ipotesi infondate. Il problema però è che, per La Repubblica, Juric è poco legittimato all'interno della squadra: si vedono poco le sue richieste in campo. A volerlo era stata l'ex CEO Lina Souloukou, poi dimessasi, e adesso non sa a chi appellarsi. Intanto De Rossi è un osservatore interessatissimo della situazione, ma attenzione, la proprietà potrebbe anche pensare a un terzo nome che non sia nessuno dei due già citati.