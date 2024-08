Juve a rischio beffa: il West Ham si inserisce per Todibo, ha l'ok del Nizza

La Juventus è da diverse settimane in trattativa per l'acquisto di Jean Todibo dal Nizza, eppure adesso rischia di essere beffata. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, c'è stato l'inserimento prepotente del West Ham che ha presentato un'offerta da 40 milioni di euro già accettata dal club francese. Le visite mediche per il difensore potrebbero essere prenotate già domani, con la Juve che potrebbe clamorosamente ritrovarsi a mani vuote.

🚨️ EXCLUSIVE: West Ham director Tim Steidten travels to Nice as #WHUFC are hijacking Jean-Clair Todibo deal!



Juventus in talks for weeks but no green light from Nice.



Agreement West Ham-Nice now DONE for €40m plus sell-on clause.



West Ham trying to book medical on Friday! pic.twitter.com/a9M2vgfb1i