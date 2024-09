Juve, i tempi di recupero di Milik si allungano: salta il Napoli?

Non sono buone notizie quelle che arrivano in casa Juventus sulle condizioni di Arkadiusz Milik, fermo da giugno dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro a seguito dell’infortunio patito durante la sfida amichevole tra Polonia e Ucraina e che gli era costato la partecipazione agli Europei. Inizialmente l'attaccante polacco avrebbe dovuto recuperare entro una quarantina di giorni, ma i tempi si sono allungati in maniera esponenziale e in questa stagione non ha ancora esordito.

C'era ottimismo riguardo un suo ritorno in campo a breve ma secondo Sky Sport ci sarebbero delle ulteriori complicazioni che hanno portato i tempi di recupero ad allungarsi ulteriormente, con il ritorno che adesso potrebbe essere fissato a metà ottobre, dopo dopo la prossima sosta per le nazionali.