Juve, notificato licenziamento per giusta causa ad Allegri: si preannuncia battaglia legale

Massimiliano Allegri non sarà più a libro paga della Juventus.

Massimiliano Allegri non sarà più a libro paga della Juventus. Il mister, esonerato nel finale di stagione e sostituito solo momentaneamente da Paolo Montero, ha terminato il suo rapporto con il club bianconero. Come raccolto dalla redazione di TMW, il tecnico toscano ha appena ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa. A far scattare questo provvedimento è stato il comportamento tenuto dall'allenatore nel corso della finale di Coppa Italia vinta per 1-0 contro l'Atalanta all'Olimpico di Roma dello scorso 15 maggio.

Possibile battaglia legale

La questione però non dovrebbe fermarsi qui. Sempre secondo quanto raccolto dal nostro corrispondente da Torino, potrebbe esserci una battaglia legale molto lunga con il club bianconero che potrebbe anche chiedere al suo ormai ex allenatore i danni di immagine.

Il palmares in bianconero

Si conclude così nel peggiore dei modi la sua seconda avventura in bianconero. Alla Juve Allegri ha vinto complessivamente cinque scudetti, tutti nella sua prima avventura dal 2014 al 2019, due Supercoppe Italiane nel 2015 e nel 2018 e cinque Coppe Italia, l’ultima proprio in questa stagione da cui è scaturita la miccia deflagrata oggi con il provvedimento presto dalla società.