Juve, tifosi infuriati con la dirigenza: "Visto Kean? Non andava ceduto!"

vedi letture

Mentre Moise Kean continua a segnare, ieri contro l’Inter è stato autore di una straordinaria doppietta, i tifosi della Juventus sui social sono arrabbiati con l’attuale dirigenza, dunque soprattutto con l'uomo mercato Giuntoli, per come è stata gestita la situazione legata all’attaccante italiano. Kean infatti ha salutato la Juventus in estate per approdare alla Fiorentina per poco più di 10 milioni di euro, pochi rispetto ai 15 goal già realizzati in campionato e alla clausola da oltre 50 milioni per l’estate.

In sintesi, Kean per la Fiorentina è stato un vero e proprio affare. Ma oltre al danno, c’è la beffa, perché la Juventus fino a gennaio ha giocato solamente con Vlahović, tra l’altro criticato e spesso fuori dai piani di Thiago Motta, con Milik ancora infortunato. A gennaio poi è arrivato Kolo Muani dal PSG, ma solo in prestito secco, ciò significa che in estate tornerà a Parigi.