Juve, Vlahovic verso l’addio: anche Osimhen nella lista di Giuntoli per l’estate

Randal Kolo Muani ha già conquistato la Juventus, che studia il futuro. Il prestito oneroso ma senza opzioni per il futuro rappresenta non lascia spiragli per un eventuale riscatto, complice il fatto che il Paris Saint-Germain, dopo aver investito ben 95 milioni di euro sull’attaccante solo un anno e mezzo fa, punta a rilanciarlo senza perdere il controllo sul suo cartellino. Per questo, la Juventus non ha potuto ottenere clausole per garantirsi il giocatore a lungo termine.

Carta Vlahovic. Cristiano Giuntoli, però, non è tipo da arrendersi facilmente, soprattutto se Kolo Muani dovesse continuare a brillare sotto la guida di Thiago Motta. Per trovare una soluzione, il dirigente bianconero dovrà ricorrere a tutta la sua abilità gestionale. E qui, scrive Tuttosport entra in gioco Dusan Vlahovic, il cui rinnovo non è mai decollato.



Il futuro del serbo a Torino appare segnato: con un ingaggio - il più alto della Serie A - fuori dai parametri del club e un contratto in scadenza nel 2026, la Juventus difficilmente potrà trattenerlo oltre la prossima estate o al massimo dopo il mondiale per club. Perderlo a parametro zero, però, non è la soluzione preferita dalla Vecchia Signora, che potrebbe metterlo sul piatto del PSG, nell'ambito di un eventuale scambio con Kolo Muani. Solo ipotesi, al momento, e su Vlahovic c'è anche il Barcellona: il rinnovamento dell'attacco bianconero in estate pare comunque ineludibile. Alternative? Gonçalo Ramos sempre del PSG e Victor Osimhen che dovrebbe rientrare al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, profili che Giuntoli tiene in grande considerazione per il post-Vlahovic.