Ufficiale Juventus, ancora un infortunio muscolare: si ferma un altro esterno d'attacco

Nella serata di ieri, durante il successo per 4-0 della Juventus sul Cagliari in Coppa Italia, il tecnico Thiago Motta ha dovuto prendere atto di un nuovo infortunio muscolare occorso ad un membro della sua rosa. Nello specifico si tratta di Timothy Weah che nella mattinata di oggi ha svolto gli esami strumentali del caso al J Medical che hanno evidenziato una lesione muscolare. Questa la nota in merito della Juventus:

"A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

Un nuovo stop per infortunio dunque per i bianconeri, proprio nel momento in cui via via stavano rientrando tutti i giocatori ai box nelle ultime settimane, ultimo in ordine di tempo Nico Gonzalez. Ora il problema che costringerà lo statunitense a fermarsi per alcune settimane, in attesa di tempistiche più precise legate all'evoluzione clinica del trauma. La sensazioni comunque portano a pensare ad un 2024 terminato in anticipo per l'ex Lille, con rientro solo nel 2025.