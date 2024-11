Juventus, caccia a un difensore che Giuntoli seguiva già ai tempi di Napoli

Dopo l'infortunio di Bremer, anche quello di Cabal. E per la Juventus si apre l'emergenza in difesa fino al mese di gennaio. La Vecchia Signora ora sta cercando di capire se conviene trattare subito un difensore esperto, magari della Serie A o che ha già giocato in Italia, o in alternativa un giovane da inserire gradualmente nella rosa di Thiago Motta.

Il sogno si conferma Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. In scadenza il prossimo giugno e seguito da Giuntoli anche ai tempi del Napoli, il tedesco è molto conteso in Europa: piace al Real, al Barcellona, al Bayern Monaco, ai club della Premier. A scriverlo è il Corriere dello Sport.