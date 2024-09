Juventus, Gatti in dubbio per il Napoli: Motta ha scelto l’eventuale sostituto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Federico Gatti potrebbe saltare la sfida fra Juventus e Napoli a causa di una distorsione alla caviglia destra, subita durante il match di Champions League contro il PSV Eindhoven, che lo ha costretto a uscire al minuto 57. Nonostante le rassicurazioni immediate di Thiago Motta, la situazione del difensore resta sotto la stretta osservazione dello staff medico della Juventus.

Le condizioni di Gatti sono valutate dallo staff medico - Ieri Gatti ha svolto un lavoro di scarico insieme agli altri compagni che hanno partecipato alla partita contro gli olandesi, ma la sua condizione verrà valutata quotidianamente. Al momento, non è ancora certo se sarà disponibile per il match dell'Allianz Stadium di Torino contro il Napoli previsto sabato 22 settembre alle ore 18:00, e il rischio di una sua assenza è evidente.

Thiago Motta lo sostituirebbe con Danilo - Nel caso Gatti non dovesse recuperare in tempo, Thiago Motta potrebbe decidere di affidarsi a Danilo, rilanciandolo per quella che sarebbe la sua prima presenza da titolare in questa stagione.