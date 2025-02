Ufficiale Juventus-Inter, le formazioni: Yildiz e Thuram in panchina

Appuntamento col derby d’Italia numero 253 in partite ufficiali. Juventus e Inter tornano a sfidarsi dopo il 4-4 dell’andata, ognuno per i suoi obiettivi: i bianconeri in corsa per la Champions, i nerazzurri cercano il sorpasso al Napoli in vetta alla classifica. Fischio d’inizio alle 20,45 all’Allianz Stadium, fischia Maurizio Mariani della sezione di Roma. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Thiago Motta lascia fuori sia Vlahovic che Yildiz: in attacco c’è Kolo Muani, sulla trequarti Conceicao e Nico Gonzalez al fianco di McKennie, capitano per la serata. Resta infatti fuori anche Locatelli, con Thuram e Koopmeiners a comporre il duo di centrocampo. Weah e Savona i terzini.

Simone Inzaghi non può contare, almeno dall’inizio, su Thuram, che parte dalla panchina come previsto ed è da capire se potrà effettivamente contribuire a gara in corso. Taremi fa coppia con Lautaro in attacco, tornano Dumfries e Dimarco sulle fasce. Acerbi confermato al posto di De Vrij al centro della difesa dopo l’ottima prova nell’ultima di campionato con la Fiorentina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Conceicao; Kolo Muani. All. Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.