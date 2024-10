Ufficiale Juventus, ridotta la squalifica per Pogba: ecco quando rientrerà. Ma non in bianconero

Il TAS ha ridotto la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi. La notizia, anticipata dalla stampa britannica lo scorso venerdì, è stata ufficializzata dal tribunale svizzero in una nota. Nelle scorse ore il centrocampista francese era a Torino ed ha vissuto sugli spalti dell'Allianz Stadium il pareggio dei bianconeri contro il Cagliari. Lo stop terminerà quindi il prossimo marzo, col francese che potrà così rientrare in campo. Non per forza con la Juventus, però.

In queste ore infatti la Juventus sta lavorando alla risoluzione del contratto del centrocampista francese, i contatti fra il club bianconero e l'entourage del Polpo vanno avanti, col divorzio che potrebbe arrivare nel giro di poco.

In merito alla situazione di Pogba, lo stesso direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato così prima della gara contro il Cagliari: "E' stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Intanto aspettiamo la decisione definitiva del TAS, poi vedremo". Decisione che, come detto, è arrivata in questi minuti. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l'Udinese del 20 agosto 2023.