Kalulu alla Juve, è fatta: sta già svolgendo le visite mediche

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - La Juventus accoglie Pierre Kalulu. Il difensore è arrivato da pochi minuti al J Medical di Torino per sottoporsi alle visite mediche. Il 24/enne francese è stato acquistato dal Milan e ora è pronto per cominciare la nuova avventura alla Continassa con Thiago Motta. Il trasferimento di Kalulu si è concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto, in un'operazione con il club rossonero che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. (ANSA).