Kean show, tripletta e anche la Fiorentina è prima: 3-1 al Verona

Moise Kean show. Tripletta per l'ex attaccante della Juventus che regala un'altra vittoria alla Fiorentina che sale al primo posto con Napoli e Atalanta a quota 25 punti in classifica. Finisce 3-1 contro il Verona.

Ottimo momento di forma per la squadra di Palladino e per l'attaccante italiano, vera rivelazione della stagione e risorsa preziosa anche per la nazionale di Spalletti. Altri tre punti per i viola - sesta vittoria di fila - che ora aspettano la gara di questa sera tra Napoli e Inter. Per il Verona il gol del momentaneo pari era stato realizzato a fine primo tempo da Serdar.