Khephren Thuram-Juve, è fatta: settimana prossima le visite mediche

E la prossima settimana - riferisce TMW - sarà anche quella delle visite mediche di Khephren Thuram

La Juventus, ad inizio della prossima settimana, accoglierà a Torino Thiago Motta, che sarà in città per visitare le strutture della società e conoscere quella che sarà la sua nuova casa per i prossimi tre anni. E la prossima settimana - riferisce TMW - sarà anche quella delle visite mediche di Khephren Thuram, il 23enne centrocampista che arriva in bianconero per un'operazione complessiva che garantirà al Nizza un incasso da circa 25 milioni di euro, bonus compresi (la base di partenza è a 18, alcuni sono di difficile raggiungimento) e che porterà il classe 2001 a firmare un contratto di 5 anni.

No alle Olimpiadi

Khephren Thuram, infatti, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il 26 luglio. Il ct della nazionale olimpica francese Thierry Henry ha annunciato, in conferenza stampa, che il centrocampista non ci sarà per volere della Juventus: "Thuram non ci sarà. La società dove andrà si oppone alla sua convocazione. Per noi è una rinuncia molto pesante, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista dei convocati e poi il club arriva e ci dice di no alla fine".

Il programma dell'estate

Il raduno dei bianconeri, senza i nazionali impegnati tra Europeo e Copa America, è fissato per il 10 luglio. Poi la Juventus si sposterà in Germania per il training camp presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio. La tournée tedesca della Vecchia Signora si completerà al Max-Morlock Stadion dove la squadra sfiderà proprio i padroni di casa del Norimberga.