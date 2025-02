L'Atalanta asfalta un Verona disastroso: manita al Bentegodi con poker di Retegui

vedi letture

Pomeriggio da incubo per l’Hellas Verona, perfetto invece per l'Atalanta e per Mateo Retegui. La Dea sbanca il Bentegodi grazie al poker personale del centravanti della Nazionale italiana e alla rete di Ederson che hanno regalato lo 0-5 e i tre punti alla squadra di Gian Piero Gasperini.

Partita mai in discussione, con i nerazzurri che hanno annichilito l’avversario sin dalle battute iniziali. Buio pesto invece in casa scaligera: gli uomini di Paolo Zanetti non hanno mai dato l'impressione di poter dare del filo da torcere ai bergamaschi.