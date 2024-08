L’Inter fa fatica nel pre-campionato: ko per 2-0 con l'Al Ittihad ed altro infortunio

Nel finale di match il difensore olandese De Vrij ha evidenziato qualche problema fisico, accasciandosi.

Sorprendente sconfitta per 0-2 in amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi, che si deve arrendere ai sauditi dell'Al Ittihad. Prima sconfitta nella stagione dei nerazzurri, che subiscono un gol per tempo dal grande mattatore del match Moussa Diaby. Assente Lautaro Martinez oltre agli infortunati, qualche minuto in campo nel finale per Dumfries, al centro delle voci di mercato ma dato per vicino ad apporre la sua firma sul rinnovo con l'Inter. Nel finale di match il difensore olandese De Vrij ha evidenziato qualche problema fisico, accasciandosi.

Di seguito le formazioni iniziali.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto. Allenatore: Simone Inzaghi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar. A disposizione: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi. Allenatore: Laurent Blanc.