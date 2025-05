"Tifi Napoli o Inter per lo Scudetto?", Ranieri: "Ho allenato entrambe, rispondo così..."

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 in occasione della trasmissione Un Giorno da Pecora, parlando di molti temi, tra qui quello relativo al suo futuro: "Quando smetterò di allenare dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, molto importante e molto difficile".

Per chi fa il tifo tra Inter e Napoli per la volata scudetto?

"Ho allenato entrambe, che vinca il migliore. Noi giocheremo domenica, bisognava giocare e va bene così".

Più facile la Roma in Champions o che la Meloni si dimetta?

"Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze, ma credo che la Juventus abbia più chance di noi”.

La vittoria contro il Milan cosa le ha lasciato?

"Avevo detto ai miei giocatori di fare attenzione perché il Milan, per me, ha i giocatori più forti del campionato italiano. Magari non sempre giocano da squadra, ma quando lo fanno sono dolori per tutti. Come fanno a essere noni? Onestamente, non lo so".

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma?

"Vi posso dire che sarà più giovane di me".