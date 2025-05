Sorpresa Atalanta, Gasperini può restare: "Ho un contratto, dobbiamo confrontarci..."

Gian Piero Gasperini sembrava ormai destinato a separarsi dall'Atalanta dopo nove stagioni, ma a sorpresa ai microfoni di Sky Sport non ha escluso la permanenza: "Futuro? Avremo modo di parlarne insieme con la società... Io ho un contratto con l'Atalanta. Anche l'anno scorso è stato così, poi è stato firmato il rinnovo ad agosto, a campionato già iniziato. Tra me e l'Atalanta c'è un'armonia tale che non ci saranno mai problemi, poi però c'è il calcio di mezzo. Se devo dire la verità, in questo momento a differenza di altri anni ritengo che non sarà facile ripetere quello che ha fatto l'Atalanta. Questo mi preoccupa, non è scontato rifare ciò che abbiamo fatto quest'anno".

Sul summit per il futuro con la società: "Appena sarà possibile, bisognerà valutare quali sono le possibilità per il futuro della squadra. Come sempre, l’Atalanta deve giustamente tenere conto del bilancio. Ci potranno essere delle partenze: bisognerà vedere quali e quante. Mi ha fatto piacere vedere l'entusiasmo che c'era allo stadio l'altra sera. I rossoblù hanno finalmente trovato un ambiente sereno e non devono più lottare per traguardi bassi. L'Atalanta ha raggiunto una forza, un equilibrio, una considerazione nel calcio al di là della mia permanenza".