L'Inter fatica nonostante l'uomo in più, ma porta a casa i tre punti: 3-2 al Torino

vedi letture

Termina sul risultato di 3-2 la gara di San Siro tra Inter e Torino, valida per la 7ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi approfittano della superiorità numerica concessa dal Torino, per l'ingenuità di Maripan al 20esimo, e si prendono tre punti importanti prima della pausa delle nazionali. Ora i nerazzurri sono a meno due dal Napoli, al secondo posto in classifica in solitaria in attesa delle altre gare.

Gara condizionata appunto dall'espulsione in avvio, ma il Toro comunque tiene botta e dopo i due gol di Marcus Thuram (25esimo e 35esimo), accorcia con Duvan Zapata (36esimo) e va all'intervallo sotto solo di uno. Stesso copione nella ripresa dove Thuram (60esimo) sigla la tripletta personale ma Nikola Vlasic (86esimo) dal dischetto rimette di nuovo i suoi in partita. Da segnalare il brutto infortunio di Zapata uscito dal campo in barella con le mani sul volto.