L'ultima follia degli agenti: per Zirkzee al Milan l'unico ostacolo è la commissione da 15mln

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’operazione non dovrebbe essere in discussione. O meglio, Joshua Zirkzee vuole il Milan. L’attaccante olandese piace molto alla formazione rossonera ed è stato scelto come il giocatore da cui ripartire per la prossima stagione. Con il cambio il panchina, e l’arrivo di Paulo Fonseca, la società di via Aldo Rossi vuole costruire una squadra ambiziosa che possa dare continuità al lavoro svolto da Stefano Pioli. La scelta è ricaduta proprio sul numero 9 del Bologna protagonista di una grande stagione con Thiago Motta.

Scoglio clausola

A frenare il tutto non sono i felsinei, con cui il giocatore è legato da una clausola risolutiva da 40 milioni di euro, prezzo comunque accessibile per un giocatore di talento come lui e soprattutto per una punta Under 25. A rallentare l’operazione è proprio l’agente Kia Joorabchian. Il procuratore infatti, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, chiede una commissione decisamente alta per il club rossonero. Ovvero 15 milioni di euro.