La classifica dopo la 18ª: il Napoli aggancia la Dea in vetta, +9 sul 5° posto

Con il 2-3 tra Bologna ed Hellas Verona si chiude la 18ª giornata di Serie A 2024/25. Il Napoli sfrutta il pari dell'Atalanta e ritorna in vetta a pari punti proprio con la Dea, a quota 41. Vince anche l'Inter che rimane in scia avendo anche una partita in meno. Il pareggio tra Juventus e Fiorentina permette invece alle tre squadre davanti di creare un bel distacco in zona Champions: gli azzurri sono a +9 sul quinto posto.

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la 18ª giornata:

Atalanta 41 (18 gare disputate)

Napoli 41 (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (18)

Fiorentina 32 (17)

Juventus 32 (18)

Bologna 28 (17)

Milan 27 (17)

Udinese 24 (18)

Torino 20 (18)

Roma 20 (18)

Empoli 19 (18)

Genoa 19 (18)

Como 18 (18)

Parma 18 (18)

Hellas Verona 18 (18)

Lecce 16 (18)

Cagliari 14 (18)

Venezia 13 (18)

Monza 10 (18)

Tutti i risultati della 18ª giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI - GENOA 1-2

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA - MONZA 2-1

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI - INTER 0-3

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO - ATALANTA 1-1

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE - TORINO 2-2

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI - VENEZIA 1-0

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS - FIORENTINA 2-2

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN - ROMA 1-1

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO - LECCE 2-0

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA - HELLAS VERONA 2-3