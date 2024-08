Ufficiale La Fiorentina ha il suo numero 1: David De Gea è un nuovo portiere viola

Lo spagnolo firmerà un contratto con base annuale e opzione per una seconda stagione.

Dopo lo sbarco nella mattinata di oggi e le visite mediche di rito la Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento del portiere David De Gea.

Lo spagnolo firmerà un contratto con base annuale e opzione per una seconda stagione. Parallelamente la società viola sta cercando una sistemazione per uno dei due portieri attualmente in rosa, ovvero Terracciano e Christensen: al momento il più vicino all'addio sembra essere l'italiano titolare nel ciclo di Italiano, col Monza che ha mosso passi importanti verso di lui nelle ultime ore.